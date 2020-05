Čaká nás VEĽKÉ ochladenie. Teploty klesnú až o 20 stupňov, bude aj snežiť

Zatiaľ čo v posledných dňoch je Slovensko v znamení pekného počasia, začiatok budúceho týždňa prinesie zmenu.

BRATISLAVA 7. mája - Zatiaľ čo v posledných dňoch je Slovensko v znamení pekného počasia, ktoré má kulminovať cez víkend, začiatok budúceho týždňa prinesie zmenu. Ako informuje portál imeteo.sk, teploty sa prepadnú nadol a sneženia sa dočkáme dokonca aj v nižších oblastiach.

Ochladenie by malo prísť pred trojicou zamrznutých - Pankrácom, Servácom, a Bonifácom, ktorých meniny pripadajú na 12. až 14. mája. „Ochladenie by mohlo byť poriadne drastické a z letných teplôt sa môžeme dostať až do zimy. Ochladenie bude tak výrazné, že sa teploty prepadnú aj o viac ako 20 °C," upozorňuje imeteo.sk.

Veľká zmena

Počas predĺženého víkendu bude počasie stabilné a mimoriadne teplé, pričom teploty by sa mali dostať na hranicu 25 stupňov. V najteplejších regiónoch Slovenska dokonca až na 27 stupňov Celzia. Budúci týždeň však prinesie razantnú zmenu. „Cez Európu začne postupovať výrazný studený front za ktorým k nám začne zatekať mimoriadne studený, pôvodom arktický vzduch. Ten zrazí teploty doslova na kolená," informuje portál.

Očakávaný rozdiel teplôt v utorok oproti pondelku. Foto: imeteo.sk

Ochladenie by sme na Slovensku mali pocítiť zrejme v utorok, kedy by sa teploty v porovnaní s tými pondelkovými mali znížiť o 14 až 20 stupňov. V noci sa očakáva prepad teplôt až pod nulu, Pankrác a Servác by tak na sever našej krajiny mohli priniesť teploty až na hodnote -3 stupne Celzia.

Čakajme aj sneženie

Aby toho nebolo málo, v nedeľu podvečer a v pondelok sa musíme pripraviť na možnosť intenzívnych búrok, a to aj na našom území. Neskôr vďaka arktickému vzduchu, ktorý sa prepadne do strednej Európy, klesne hranica sneženia, čo znamená, že v Poľsku, Česku, Rakúsku, Nemecku a Slovensku bude 50 až 70% pravdepodobnosť výskytu sneženia a tvorba snehovej pokrývky.

V Česku a Nemecku, kde front dorazí najskôr, by snežiť mohlo od 500 m. n. m., ojedinele aj nižšie. Na Slovensku bude snežiť pravdepodobne na severe, kde by sa tak mohlo udiať aj vo vyššie položených mestách a obciach. „Keďže stromy sú už zelené a príroda zakvitnutá, tak prípadné výdatné sneženie môže spôsobiť rozsiahle problémy. Vplyvom mokrého snehu môžu padať stromy a komplikácie sa očakávajú v energetike aj v doprave," varuje imeteo.sk.