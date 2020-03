Cez víkend bude väčšinou teplo, neskôr sa očakáva vpád arktického vzduchu

Meteorológovia očakávajú, že v sobotu a v nedeľu (29. 3.) teplota vzduchu vystúpi cez deň ešte na väčšine územia Slovenska na 11 až 19 stupňov, ale na severe v nedeľu miestami už len na úroveň okolo deväť stupňov Celzia.

Bratislava 28. marca (TASR) - Na Slovensku bude cez víkend väčšinou teplo. Na prelome tohto a budúceho týždňa sa však očakáva vpád arktického vzduchu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Meteorológovia očakávajú, že v sobotu a v nedeľu (29. 3.) teplota vzduchu vystúpi cez deň ešte na väčšine územia Slovenska na 11 až 19 stupňov, ale na severe v nedeľu miestami už len na úroveň okolo deväť stupňov Celzia. „V pondelok (30. 3.) v arktickom vzduchu pri veternom počasí bude popoludní už iba od -2 stupne Celzia na severe do +8 stupňov Celzia na juhu. Veľmi chladné počasie sa udrží ešte aj v utorok (31. 3.) a v stredu (1. 4.) a s nočnými mrazmi na úrovni -3 až -7 stupňov Celzia treba prechodne rátať opäť aj v nížinách,“ spresňuje SHMÚ.

Do stredy budúceho týždňa meteorológovia veľa zrážok neočakávajú

Celkový kumulovaný úhrn dosiahne zväčša len do dvoch, ojedinele, najmä na severe, do šiestich milimetrov. Z aktuálnych modelových výstupov podľa meteorológov vyplýva, že počas soboty a čiastočne aj počas nedele bude ešte v hladine 850 hPa nad Slovenskom teplota okolo +3 stupne Celzia. „Avšak už v nedeľu v priebehu dňa k nám začne po prednej strane mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše, so stredom západne od Britských ostrovov, od severu až severovýchodu prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Jeho prílev bude ešte výraznejší v pondelok,“ spresnil SHMÚ. Teplota v hladine 850 hPa preto klesne nad nami na úroveň -8 až -11 stupňov Celzia.