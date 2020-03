V Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo nad 1600 metrov

Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách trvá nad hranicou 1600 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Liptovský Hrádok 8. marca (TASR) – Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách trvá nad hranicou 1600 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Tatrách pod hranicou 1600 metrov nad morom, v Malej Fatre a Veľkej Fatre platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. TASR o tom informoval Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

„Z posledných periód veľmi slabého sneženia nový sneh neustále odvievalo z tvrdého ľadového podkladu do žľabov a múld, prevažne severovýchodných orientácií. Ale nebezpečné môžu byť aj všetky ostatné orientácie, keďže vietor je v posledných dňoch veľmi premenlivý. Pre tieto svahy sú typické vetrom naviate snehové dosky a vankúše, ktoré sa môžu uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, najmä na strmých svahoch. Veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú,“ uviedol Bešinský.

Ráno bolo na horách hmlisté počasie, na väčšine horského územia so slabým snežením. Teplota sa pohybovala v rozmedzí od mínus 12 do mínus jedného stupňa Celzia. Vietor bol premenlivý, prevažne severozápadného smeru, do piatich metrov za sekundu.

„Väčšina snehu je zmrznutá alebo ľadová, ojedinele sa na ňom nachádza malé množstvo vetrom naviateho snehu. Do výšky zhruba 2100 metrov nad morom sa stále vyskytuje firnová kôra. Upozorňujeme, že na ľadovom podklade hrozí veľké riziko pošmyknutia sa,“ dodal Bešinský.