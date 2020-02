PRIPRAVTE SA: Slovensko zasiahne ďalšia víchrica. Na celom území sa očakáva aj husté sneženie

Piatok očakávajme poriadne divoké počasie. Meteorológovia hlásia sneženie a potrápi nás aj víchrica.

BRATISLAVA 26. februára - Koniec pracovného týždňa si pre nás pripravil viacero vecí. Slovensko zasiahne ďalšia víchrica, hoci vietor nebude tak plošný ako pri tých uplynulých. Okrem toho na našom území očakávame aj sneženie, informuje portál imeteo.sk.

Podľa neho sa bude cez územie Nemecka a Česka ďalej na východ presúvať tlaková níž Bianca. „Bianca prinesie už počas štvrtku intenzívne zrážky do oblasti Francúzska a do večera sa dostane až nad Česko. Neskôr počas noci na piatok postúpi aj nad naše územie," uvádza portál, podľa ktorého v piatok dopoludnia máme očakávať výrazné komplikácie.

Silný vietor a až 15 cm snehu

V Česku predpovedajú niektoré modely nárazy vetra až do rýchlosti 90 až 110 km/h, podobnú intenzitu môže mať aj u nás. Najsilnejší vietor sa očakáva najmä na západe Slovenska, kde by mohol dosiahnuť rýchlosť aj okolo 100 km/h.

Tlaková níž so sebou však prinesie nielen vietor, ale aj sneh. „Počas druhej polovice noci na piatok a v piatok dopoludnia očakávame jej príchod aj na naše územie. Od západu sa postupne vytvoria zrážky, ktoré budú prevažne snehové," tvrdí imeteo.sk

Od polnoci do popoludnia by tak mohlo napadnúť od 5 do 15 centimetrov snehu, pričom na horách to bude aj viac. Snežiť by vraj nemalo len v najnižších polohách, na Záhorí, v Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a vo Východoslovenskej nížine. Mimo Kysúc, Oravy, Liptova a Spiša sa však bude zrejme topiť.