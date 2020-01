Snehu sa možno predsa len dočkáme. Meteorológovia prezradili, kedy konečne nasneží

Na našom území aktuálne panuje stabilné a suchšie počasie a výraznejšie zrážky nás nečakajú ani tento týždeň. Podľa vyhliadok dorazia až na konci januára.

BRATISLAVA 14. januára - Na našom území zažívame veľmi suché počasie a milovníci snehu nie sú veľmi nadšení. „Snehu je málo v nižších polohách, no oveľa vyšší deficit vidieť v oblasti hôr. Bez umelého snehu by sa takmer nikde nelyžovalo,“ uviedol portál imeteo.sk.

Zrážky na naše územie nedorazia ani počas nasledujúcich dní. Naďalej by malo panovať skôr suchšie a stabilnejšie počasie. To bude pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorá sa rozprestiera nad východnou Európou.

Predpoveď počasia na nasledujúce obdobie Foto: imeteo.sk

Sneh možno už o týždeň

Táto tlaková výš bude mať dominantný vplyv na počasie u nás počas celého týždňa. Súčasne k nám po jej zadnej strane bude od juhovýchodu prúdiť teplejší vzduch, pričom počas dňa budú denné teploty stúpať nad bod mrazu.

Mrznúť by malo len počas noci. „Podľa vyhliadok by sa počasie malo zmeniť až v priebehu budúceho týždňa,“ informuje portál, podľa ktorého sa očakáva, že k nám začne prúdiť chladnejší vzduch a snežiť by tak mohlo aj v nižších polohách.