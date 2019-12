Meteorológovia upozorňujú na dažde na celom území Slovenska

Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj a pre takmer celý Trenčiansky kraj. Platí tiež pre okresy Rožňava a Turčianske Teplice.

Bratislava 21. decembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silné dažde. Vydal výstrahu prvého stupňa najmä pre západ a južnú časť stredného Slovenska. Platiť má od 14.00 h do nedele do 2.00 h ráno. Upozorňuje na to na svojom webe.

Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj a pre takmer celý Trenčiansky kraj. Platí tiež pre okresy Rožňava a Turčianske Teplice.

„Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 30 - 40 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," píše SHMÚ.

Predpoveď počasia pre SR na nedeľu (22. 12.)

Zamračené, na juhozápade občasný dážď. Teploty 4 až 9 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 6 až 9 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 4 až 8 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 4 až 8 stupňov Celzia.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 1 °C a najvyššia denná teplota 3 stupne Celzia.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -1 stupeň Celzia a najvyššia denná teplota 2 stupne Celzia.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -4 stupne Celzia. a najvyššia denná teplota -2 stupne Celzia.

Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje zvlnený studený front.

Ozón: 4 % nad úrovňou dlhodobého priemeru (327 DJ).