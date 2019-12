Vianoce na ľade sú zrejme iba zbožné prianie. Oteplí sa až na 17 stupňov

Vidina Vianoc na ľade sa pomaly, ale isto rozpadáva z dôvodu vlny teplého počasia.

BRATISLAVA 17. decembra - Vidina Vianoc na ľade sa pomaly, ale isto rozpadáva z dôvodu vlny teplého počasia. Tlaková níž v západnej Európe a mohutná tlaková výš v oblasti Turecka a juhovýchodnej Európy zapríčinili, že medzi týmito dvomi útvarmi sa naše územie presunul teplý vzduch. To znamená veľké oteplenie.

Ako informuje portál imeteo.sk, pôvodom tropický vzduch sa na Slovensko dostal už v pondelok, čo znamenalo zvýšenie teplôt až na 10 stupňov Celzia a dnes ráno dokonca až na 15 stupňov Celzia. Denné maximá sa dnes majú vyšplhať na hodnoty 12 až 17 stupňov, pričom podobné teploty môžeme očakávať do piatku. Ochladí sa až cez víkend.

„Týždeň od 14. do 20. decembra by mal podľa klimatickým modelov skončiť 7,5 °C nad dlhodobým priemerom," informuje imeteo.sk s dodatkom, že týždeň potom by mal celkovo byť až o osem stupňov teplejší, ako ako dlhodobý teplotný priemer z rokov 1999 až 2000.

Pozor na silný vietor

Na horách má počas celého utorka silnejšie fúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom na hrebeňoch Tatier pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 150 kilometrov za hodinu.

Meteorológovia upozorňujú na to, že takáto rýchlosť vetra je nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha druhého stupňa trvá v týchto oblastiach od utorka 12.00 h do stredy (18. 12.) 7.00 h.

Pre tieto okresy platí zároveň aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. So silnejším vetrom treba rátať aj v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vietor tu nad pásmom lesa môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. So silnejším vetrom treba rátať do stredy 10.00 h. V okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo zároveň platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom.

Silnejšie zafúka aj na juhu Slovenska v okrese Bratislava a priľahlých okresoch - Senec, Pezinok, Dunajská Streda, Galanta a Komárno. Výstraha prvého stupňa pred vetrom tam platí do utorkovej polnoci.