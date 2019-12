Prvé vyhliadky na sviatky. Dočkáme sa na Vianoce snehovej pokrývky?

Už o dva týždne si budeme vychutnávať Vianoce. Tie si spájame aj so snehom, hoci v posledných rokoch to nie vždy vyšlo. Ako to bude tentokrát?

Už o dva týždne si budeme vychutnávať Vianoce a každý by ich chcel na ľade, nie na blate, hoci v posledných rokoch to nie vždy vyšlo. Pozrite sa, ako to s vyhliadkami na sneh vyzerá tento rok.

Začiatok decembra sa nesie v znamení chladnejšieho počasia, hoci snehu je v nižších polohách pomenej. Od budúceho týždňa sa však oteplí a teploty by sa mali vyšplhať aj na 10 až 15 stupňov Celzia. Čaká nás teda teplo a pomerne málo zrážok.

Zmena tesne pred Vianocami

To sa zmení až tesne pred Vianocami. Portál imeteo.sk upozorňuje, že ide o hrubý odhad, no 23. decembra by cez Slovensko mal postúpiť studený front. Ten so sebou prinesie ochladenie a zrážky, ktoré sa aj v nižších polohách môžu zmeniť na snehové.

„Na Štedrý deň sa predbežne očakáva, prevažne oblačné počasie s doznievajúcimi zrážkami, ktoré budú od výšky zhruba 300 až 400 m n.m. snehové. Teploty počas dňa by sa mali pohybovať od 0 do +6 °C," informuje portál. Snežiť teda môže aj v nižších polohách, hoci na nejakú snehovú pokrývku môžeme zabudnúť.