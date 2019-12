Po najkrajšom dni príde ochladenie. Slovensko opäť zasneží

Vianoce sú pomaly tu a hádam každý milovník najkrajších sviatkov roka by si prial, aby boli pod snehom.

BRATISLAVA 10. decembra - Vianoce sú pomaly tu a hádam každý milovník najkrajších sviatkov roka by si prial, aby boli pod snehom. To, či sa tak stane, zatiaľ povedať nevieme, snehu sa však možno opäť dočkáme už vo štvrtok, ako informuje portál imeteo.sk

Streda pritom má byť najkrajším dňom týždňa. Počasie totiž ovplyvní výbežok vyššieho tlaku, ktorý prinesie jasno až polojasno. O deň neskôr nás už začne ovplyvňovať frontálne rozhranie a s ním aj dážď a sneh. „Snehové vločky sa môžu objaviť aj v najnižších polohách, no zatiaľ je to s hranicou sneženia pomerne komplikované," uvádza imeteo.sk.

Predpoveď na najbližšie obdobie Foto: imeteo.sk

Najviac snehu sa očakáva v oblasti stredného Slovenska, kde by sa obyvatelia mohli dočkať aj viac ako 10 centimetrov, pričom podobné počasie by malo pokračovať až do konca týždňa - čakajme chladno a zrážky.

A zatiaľ čo budúci týždeň sa znovu oteplí s teplotami atakujúcimi až 15 stupňov Celzia, pred Vianocami by sa malo znovu ochladiť.