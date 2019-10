Meteorológovia avizujú výraznú zmenu v počasí, od pondelka sa ochladí

Postupne sa podľa nich pridajú aj nočné mrazy, pričom v dolinách a kotlinách teplota postupne klesne na mínus štyri až mínus osem stupňov Celzia.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Meteorológovia avizujú výraznú zmenu v počasí. Po dlhom mimoriadne teplom období babieho leta sa situácia už v najbližších hodinách začne meniť a na Slovensko príde ochladenie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Cez strednú Európu v týchto chvíľach postupuje od severozápadu studený front, za ktorým sa nachádza chladný vzduch. Ten na Slovensko začne prenikať už v pondelok (28. 10.) po prechode tohto frontu, pričom prúdenie chladného vzduchu od severozápadu až severu bude pokračovať aj v ďalších dňoch,“ spresnili meteorológovia.

Znamená to, že teploty vzduchu cez 20 stupňov Celzia boli v nedeľu na Slovensku posledný raz v tomto mesiaci. „V aktuálnych predpovedných materiáloch nič nenasvedčuje tomu, že by sa k nám takto teplý vzduch mal v úvode novembra vrátiť,“ podotkol SHMÚ. Z nedeľných 18 až 23 stupňov Celzia sa v pondelok ochladí na 11 až 16 stupňov Celzia, na severe krajiny to bude len okolo deviatich stupňov Celzia.

„Práve na severe bude zmena najvýraznejšia a tu sa teplota oproti nedeli zníži o viac ako desať stupňov Celzia. V utorok (29. 10.) denné maximá poklesnú o ďalších zhruba päť stupňov Celzia, teda na päť až 11 stupňov Celzia, pričom približne takáto teplota sa udrží aj v ďalších dňoch,“ spresnili meteorológovia.

Postupne sa podľa nich pridajú aj nočné mrazy, pričom v dolinách a kotlinách teplota postupne klesne na mínus štyri až mínus osem stupňov Celzia, výnimočne aj menej. Najchladnejšie ráno by podľa predpovedí malo byť to štvrtkové (31. 10.). Poklesne aj hranica sneženia, na severe môže prechodne snežiť už aj v stredných polohách.