SHMÚ varuje pred silným vetrom na celom Slovensku aj na horách

SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, pre hory druhého stupňa.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že počas celého pondelka (30. 9.) bude na celom území Slovenska fúkať silný vietor. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa, pre hory druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa platí pre Trenčiansky kraj od polnoci do 21.00 h, pre Banskobystrický od polnoci do 23.00 h. Pre tieto dva okresy platí aj výstraha pred vetrom na horách. Pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha od 9.00 do 19.00 h, pre Košický kraj od 12.00 do 19.00 h.

Pre Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom od polnoci do 4.00 h a potom od 21.00 h do 23.00 h. Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom na horách platí pre tieto dva kraje od 5.00 h do 21.00 h.

„Na severe Slovenska sa očakáva ojedinele výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu,“ uvádza SHMÚ.