Nelichotivá predpoveď. S vysokými teplotami sa rozlúčte, SHMÚ varuje pred vetrom

S letom sa, ako sa zdá, môžeme pomaly, ale isto rozlúčiť. Najbližšie dni nám pripravia nižšie teploty, chladné noci a na horách aj silný vietor.

Bratislava 17. septembra (TASR) - V severnej časti stredného Slovenska treba v utorok poobede a v stredu (18.9.) doobeda počítať s vetrom na horách. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Rýchlosť vetra môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodali meteorológovia.

Výstraha pred silným vetrom na horách Foto: shmu.sk

Teploty klesnú aj na 10 stupňov

Ako informuje portál imeteo.sk, pripraviť sa máme aj na ochladenie. Spôsobí ho to, že studený vzduch prenikne do veľkej časti strednej a východnej Európy, pričom nad našim územím sa prejaví už dnes. Pocítime to najmä na teplotách. Zatiaľ čo pondelok nás ešte tešil hrejivými 27 stupňami, v utorok to má byť iba 15 až 20 stupňov.

Z utorka na stredu nás čaká chladná noc, kde teploty klesnú k bodu mrazu na viacerých miestach. Cez deň následne teploty klesnú o ďalších približne 5 stupňov a denné maximá dosiahnu 10 až 18 stupňov, vysvetľuje imeteo.sk.

Ochladenie by vraj malo pretrvať až do víkendu. „V závere týždňa sa od západu nad naše územie nasunie tlaková výš, po ktorej zadnej strane začne do Európy prúdiť teplejší vzduch od juhu," uzatvára portál.