Veľké varovania meteorológov na pondelok. Bez dáždnika von ani nechoďte

Meteorológovia v pondelok varujú pred dažďom na celom Slovensku.

Bratislava 9. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pre všetky kraje. V Banskobystrickom kraji platí výstraha druhého stupňa pred dažďom do 18.00 h, v okrese Brezno až do 20.00 h.

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Žarnovica a Žiar nad Hronom SHMÚ v pondelok varuje aj pred vetrom na horách. Výstrahy pred dažďom a vetrom na horách platia aj vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v Prešovskom kraji. Dážď a vietor sa môžu vyskytnúť až do večerných hodín.

Pozor na dážď

Vo všetkých ostatných krajoch SHMÚ varuje pred dažďom, v Bratislavskom kraji výstraha platí do 11.00 h. V Trenčianskom kraji sa treba mať na pozore do 14.00 h, na niektorých miestach do 19.00 h. Na väčšine Košického kraja môže pršať až do 21.00 h. V Nitrianskom kraji do 14.00 h a v okresoch Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce do 19.00 h. Pre Trnavský kraj platia výstrahy do 14.00 h.

Výstraha pred dažďom Foto: shmu.sk

SHMÚ aktuálne varuje aj pred povodňami. Výstrahy prvého stupňa platia na vodných tokoch v okresoch Púchov, Považská Bystrica a Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Prievidza a Žilina.

Predpoveď počasia: Na západnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 18 až 21 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 10 a najvyššie denné 16 až 20 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 15 až 11 a najvyššie denné 16 až 20 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 12 stupňov C. Vo výške 1500 m prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 9 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 6 stupňov Celzia.

Ozón: 1% pod úrovňou dlhodobého priemeru (304 DJ).