Tropické horúčavy Slovensko neopustia. Vieme, kedy sa ochladí

Aké bude počasie počas nasledujúcich dní? Dá sa predpokladať, že ochladenie príde až s príchodom ďalšieho mesiaca.

BRATISLAVA 26. augusta - Vysoké teploty s nami vydržia do začiatku nového školského roka. Posledné augustové dni očakávame tropické horúčavy a búrky.

Ako informuje iMeteo.sk, teplo s nami zotrvá minimálne do konca tohto mesiaca. Včera i dnes nad naším územím úradovala tlaková výš, jej stred sa nachádzal priamo nad strednou Európou. V oblasti Jadranského mora pôsobila tlaková níž, odkiaľ k nám prúdil teplý vlhký vzduch, v ktorom vznikali búrky.

Ako bude budúci týždeň

Dá sa predpovedať, že podobné počasie nás čaká aj budúci týždeň. Tlaková výš sa prenesie na severovýchod kontinentu a na juhu v oblasti Jadranu vo vyšších vrstvách troposféry vzniknú oblasti nízkeho tlaku, ktoré k nám pošlú početné búrky. Teplota bude počas najbližších siedmich dní vysoko nadpriemerná. Denné maximá sa budú pohybovať od 26 do 33 °C. Najteplejšie bude na juhovýchode Slovenska v okresoch Trebišov a Michalovce.

Očakávaná teplota konca mesiaca Foto: iMeteo.sk

Zmena príde až so začiatkom školského roka. V septembri očakávame studený front, ktorý by mal ukončiť letné horúčavy. Od prvých septembrových dní by teploty mali klesnúť na denné maximá do 25 °C.