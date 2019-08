Najviac zrážok spadlo na juhozápadnom Slovensku, búrky budú pokračovať

V Bielom Kostole pri Trnave namerali meteorológovia až 60 milimetrov zrážok a v Blahovej v okrese Dunajská Streda až 73 milimetrov.

Bratislava 25. augusta (TASR) - Najvýdatnejšie zrážky zaznamenal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) za uplynulých 24 hodín v južnej polovici západného Slovenska, kde spadlo okolo 15 až 50 milimetrov zrážok, ojedinele viac. Uvádza to na sociálnej sieti. Na svojom webe zároveň informuje, že výstrahy pred búrkami pokračujú aj v nedeľu, a to takmer pre celé Slovensko. „Vo vlhkom a teplom vzduchu sa počas minulej noci, zo soboty (24. 8.) na nedeľu, nad západným Slovenskom a priľahlou oblasťou vytvorila línia búrok, ktorá tu v juhovýchodnom až južnom prúdení regenerovala počas viacerých hodín," vysvetlil SHMÚ. Do nedeľného rána podľa jeho slov padlo v tejto oblasti Slovenska desať až 50 milimetrov zrážok, stredné a východné Slovensko bolo takmer bez dažďa. Napríklad v Bielom Kostole pri Trnave namerali meteorológovia až 60 milimetrov zrážok a v Blahovej v okrese Dunajská Streda až 73 milimetrov. „Treba však poznamenať, že v Nitrianskom a Trenčianskom kraji boli aj miesta, kde vôbec nepršalo," uviedol SHMÚ. Dodal, že na strednom a východnom Slovensku zrážky za uplynulých 24 hodín k dnešnému ránu takmer nepozorovali a počas minulej noci tam prevládala jasná obloha.

Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí v nedeľu do 20.00 h večer takmer pre celé Slovensko. Okrem toho SHMÚ upozorňuje aj na vysoké teploty v niektorých regiónoch Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí pre Košice, Michalovce, Sobrance, Trebišov, ale aj Nové Zámky, Komárno či Levice