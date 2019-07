LETO SA VRÁTI: Už čoskoro nás opäť zahreje slnko a rozpália vysoké teploty. Pozrite si, kedy sa oteplí

Meteorológovia predpokladajú, že v pondelok by sa najvyššia denná teplota mala pohybovať v rozpätí od 20 do 27 stupňov Celzia.

Bratislava 14. júla (TASR) – Po miernom ochladení sa Slovensko opäť dočká výraznejšieho oteplenia. Koncom budúceho týždňa by sa totiž teploty mali znova dostať k 30 stupňom Celzia. Na juhu Slovenska by mohli teploty vystúpiť k 33 stupňom Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Spočiatku bude do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše a bude k nám prúdiť vzduch od severozápadu až severu. V druhej polovici budúceho týždňa sa nad strednou Európou bude nachádzať nevýrazná oblasť vyššieho tlaku a najmä cez víkend k nám začne od juhozápadu prúdiť teplý vzduch," píše SHMÚ.

Meteorológovia predpokladajú, že v pondelok (15. 7.) by sa najvyššia denná teplota mala pohybovať v rozpätí od 20 do 27 stupňov Celzia. V utorok a stredu (16. – 17. 7.) by malo byť popoludní približne o jeden stupeň teplejšie. Vo štvrtok a v piatok (18. – 19. 7.) by mala maximálna denná teplota dosahovať 23 až 29 stupňov Celzia.

Ešte teplejšie by malo byť cez víkend (20. – 21. 7.) "Počas budúceho víkendu dosiahne najvyššia denná teplota 25 až 31, v nedeľu na juhu až do 33 stupňov Celzia," poznamenáva SHMÚ.

O zvyšujúcich sa teplotách a návrate leta rovnako informuje aj portál Imeteo.sk, ktorý už má pripravenú aj predbežnú predpoveď.

Sobota

Predbežná predpoveď počasia na sobotu. Foto: Reprofoto Imeteo.sk

V sobotu sa víkend začne jasným až polojasným počasím s naozaj letnými teplotami, ktoré sa vyšplhajú od 23 stupňov na severe Slovenska až do 30 stupňov Celzia na juhozápade. Popoludní sa najmä na severe a severovýchode môžu miestami objaviť aj prehánky alebo búrky.

Nedeľa

Predbežná predpoveď počasia na nedeľu. Foto: Reprofoto Imeteo.sk

V nedeľu nás podľa portálu Imeteo.sk čaká polooblačné až oblačné počasie s teplotami od 26 stupňov Celzia až po najteplejších 33 na juhozápade Slovenska.