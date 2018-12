SHMÚ: Prelom rokov bude zamračený

Nový rok 2019 privíta Slovensko takisto s oblačným až zamračeným počasím, ojedinele bude aj hmlisto.

Bratislava 28. decembra (TASR) – Tohtoročný Silvester bude na Slovensku oblačný až zamračený. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Meteorológovia taktiež upozorňujú, že teplota vzduchu môže počas dňa presiahnuť v najteplejších oblastiach ojedinele až 5 stupňov C.

"Lokálne sa oblačnosť môže prechodne aj zmenšiť, a to najmä v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji,“ dodávajú meteorológovia. Upozorňujú taktiež, že teplota vzduchu počas dňa môže presiahnuť v najteplejších oblastiach ojedinele až 5 stupňov C. "Zrážky sa počas posledného dňa roku 2018 vyskytnú miestami, najmä na severe, kde budú zväčša vo forme snehu. Na juhu sa zrážky vyskytnú len ojedinele, pričom v polohách do cca 400 m môže aj pršať, prípadne bude padať dážď so snehom," ozrejmujú meteorológovia. Počas silvestrovského večera a noci už bude pršať alebo snežiť len výnimočne. Treba však rátať aj s veterným počasím, a to najmä na západe a východe SR.

Nový rok 2019 privíta Slovensko takisto s oblačným až zamračeným počasím, ojedinele bude aj hmlisto. "Lokálne sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, pri ktorých sa nedá vylúčiť tvorba poľadovice," predpovedá SHMÚ počasie na 1. januára. V ďalších dňoch nového roka by sa mala na Slovensku prejaviť výraznejšia zmena počasia, prinášajúca ochladenie.