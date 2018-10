ZBOHOM, BABIE LETO: Teplé počasie končí, víkend prinesie výrazné ochladenie

Maximálne denné teploty tak dosiahnu v nedeľu na juhu Slovenska okolo 15 stupňov Celzia, na severe bude pod desať stupňov.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Babie leto sa tento týždeň definitívne končí. Výrazné ochladenie má prísť v priebehu budúceho týždňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Ochladzovať sa má podľa meteorológov už cez víkend, kedy k nám prenikne chladný vzduch od severozápadu. Maximálne denné teploty tak dosiahnu v nedeľu na juhu Slovenska okolo 15 stupňov Celzia, na severe bude pod desať stupňov.

Dlhodobé výrazné ochladenie aj so zrážkami prinesie studený morský, pôvodom arktický vzduch zo severozápadu. V teplejších lokalitách Slovenska má byť podľa meteorológov okolo desať stupňov Celzia. Na severe by sa mala teplota držať pod hranicou piatich stupňov, pričom meteorológovia rátajú aj so silnejším vetrom. "Vzhľadom na očakávaný rozsah studenej vzduchovej hmoty v európskom priestore nepôjde len o krátkodobé ochladenie," uzavrel SHMÚ.