Slovensko čaká extrémne ochladenie: Teploty klesnú až o 15 stupňov!

Slovákov čaká výrazná zmena počasia. Rapídne ochladenie a dážď.

BRATISLAVA 20. augusta - Vysoké teploty nás trápia už pridlho. Niektorí sú šťastní, no väčšina Slovákov je už zúfalá. Pred teplom sa totiž nedá veľmi ukryť a klíma tiež nie je najvhodnejší spoločník. A stále to nekončí. Počas víkendu k nám totiž dorazil tropický vzduch. Neznesiteľné teplo nás teda neopustí ani najbližšie dni. Treba to len vydržať a počkať si na nasledujúci víkend. Ochladenie, ktoré nastane však nebude príjemné, ale extrémne.

Očakáva sa dážď

Od severozápadu dorazí nad naše územie výrazný studený front, ktorý so sebou okrem ochladenia prinesie aj zrážky. Táto zmena by mala nastať z piatka na sobotu, takže ak plánujete víkendovať niekde vonku, nezabudnite sa poriadne obliecť a pribaliť aj pršiplášť. Početné zrážky, totiž nepotešia nikoho nepripraveného. Podľa meteorológov by mali byť najmä vo forme dažďa. Búrky sa zatiaľ očakávajú len ojedinele, avšak do soboty je času dosť a všetko sa môže zmeniť.

Rapídne ochladenie

Tropické piatkové teploty sa teda v priebehu pár hodín zmenia na nepoznanie. V piatok bude maximálna teplota dosahovať 28 až 35 stupňov Celzia. V sobotu sa maximálna denná teplota vyšplhá už len na 24 až 30 stupňov Celzia, no a v nedeľu budú denné maximá dosahovať 15 až 22 stupňov Celzia. Celkom by sa teda malo ochladiť o 10 až 15 stupňov Celzia.

Zdroj: imeteo.sk