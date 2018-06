PRIPRAVTE SA: Na týchto miestach môžete očakávať búrky

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h.

Bratislava 9. júna (TASR) - V súvislosti s očakávanými prívalovými zrážkami Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred povodňami v niektorých okresoch stredného Slovenska. Výstraha 1. stupňa platí pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Brezno, Revúca a Rimavská sobota do 15.30 h.

"Predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," konštatujú meteorológovia. Povodňové javy sa podľa nich môžu vyskytnúť aj mimo tokov.

Pre tieto okresy, rovnako ako pre celé stredné a západné Slovensko, tiež platí až do večera výstraha 1. stupňa pred búrkami a krúpami.

Búrky už hrozia aj na západnom Slovensku, výstraha platí do večera

Na západnom a strednom Slovensku v sobotu treba rátať až do večera s búrkami a krúpami. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pôvodne výstraha platila iba pre stredozápad Slovenska do 12. h. Aktuálna výstraha platí od poludnia do 20. h.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h," uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.