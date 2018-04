Na väčšine územia bolo ráno rekordne teplo

Úplne najteplejšia noc bola v Horných Lefantovciach v okrese Nitra, kde teplota klesla na 18,1 stupňa Celzia.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Uplynulá noc z nedele (15.4.) na pondelok a následne aj ráno boli prakticky na celom území Slovenska veľmi teplé. Na viacerých miestach boli prekonané rekordy maximálnych teplôt na daný dátum. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Znamená to, že dnešné ráno bolo na väčšine územia také teplé, ako by malo byť uprostred júla, keď vrcholí leto. V polovici júla by totiž teplota vzduchu počas noci mala u nás v nižších polohách klesať na 15 až 10 stupňov," uviedol SHMÚ. Na viacerých miestach západného Slovenska (Piešťany, Horné Lefantovce, Siladice či Kamenica nad Hronom) teda bolo ráno ešte o dva až tri stupne teplejšie, ako by malo byť ráno uprostred vrcholiaceho leta.