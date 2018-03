Marec bol v porovnaní s normálom chladnejší

Pre veľkú časť nášho kontinentu dosiahla odchýlka teploty hodnotu -1 až -2 stupne Celzia.

Bratislava 31. marca (TASR) - Vďaka dvom výrazným a dlhšie trvajúcim vlnám chladného počasia, ktoré zasiahli veľkú časť Európy, skončilo obdobie 1. - 30.3. v takmer celej Európe ako celok o pár stupňov chladnejšie, ako je priemerná teplota tohto obdobia podľa normálu z rokov 1981-2010. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Pre veľkú časť nášho kontinentu dosiahla odchýlka teploty hodnotu -1 až -2 stupne Celzia (C). Ešte väčšia záporná odchýlka, -3 až -6 stupňov, bola zaznamenaná vo veľkej časti Ukrajiny, európskeho Ruska a Škandinávie. Naopak, o niečo teplejšie ako by v danom období malo byť, bolo v Grécku. Odchýlka teploty od uvedeného normálu tu dosiahla zväčša +1 až +4 stupne C," uvádza SHMÚ.

V posledných dňoch marca sa podľa meteorológov rozloženie tlakových útvarov, a tým pádom aj prevládajúci smer prúdenia v našej oblasti aj vo veľkej časti Európy mení, a tak to bude aj v prevažnej časti prvej aprílovej dekády. Teplejší vzduch sa bude dostávať nad veľkú časť Európy.

"Preto očakávame, že obdobie od 1.4. do 5.4. skončí ako celok vo veľkej časti Európy teplejšie zväčša o 1 až 3 stupne C ako je normál z rokov 1981-2010. Druhá pentáda apríla (6.4.-10.4.) by mala byť v našej oblasti a vo veľkej časti východnej Európy ešte teplejšia a kladná odchýlka teploty od normálu sa tu očakáva na úrovni zväčša 3 až 6 stupňov C," informuje SHMÚ.

Podľa hlavného behu modelu ECMWF očakávajú meteorológovia v stredu 4. apríla na Slovensku maximálnu dennú teplotu zväčša 15 až 20 stupňov C. Predtým sa však treba vďaka tlakovej níži, ktorá bude v sobotu a nedeľu (1.4.) postupovať cez našu oblasť na severovýchod, pripraviť na výdatný dážď. Podľa predpovede ECMWF spadne od sobotnej 14.h do nedele 14.h na väčšine územia Slovenska 5 až 25 mm, v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji miestami do 40 a ojedinele až do 50 mm zrážok.