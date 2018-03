Tešili sme sa priskoro: Cez víkend sa zima vráti v plnej sile, v týchto regiónoch nás čakajú celodenné mrazy

Zima sa vracia. Predpoveď počasia na najbližšie tri dni.

BRATISLAVA 15. marca - Tešili sme sa predčasne. Zima sa vracia a zasiahne poriadne tvrdo. Kto si robil plány na víkend niekde v prírode, mal by ich prehodnotiť. Lepšie by možno bolo zostať v teple domova s horúcim čajom. Prinášame vám predpoveď na najbližšie tri dni.

Piatok

Počasie v regiónoch

Na západnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 5 až 8 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.

Foto: imeteo.sk

Počasie na horách

Vo výške 1000 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 2 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -2 stupne C.

Sobota

Počasie v regiónoch

Na západnom Slovensku prevažne zamračené a sneženie. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené a sneženie. Najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené a sneženie. Najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné -1 až 3 stupne C.

Foto: imeteo.sk

Počasie na horách

Vo výške 1000 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná -2 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -5 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené a sneženie. Najnižšia ranná teplota -10 a najvyššia denná -8 stupňov C.

Nedeľa

Počasie v regiónoch

Na západnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty -4 až -7 a najvyššie denné -2 až 1 stupeň C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty -5 až -10 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšie ranné teploty -5 až -9 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov Celzia.