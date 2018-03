ZIMA NÁS EŠTE NEOPUSTILA: V závere týždňa sa výrazne ochladí, cez víkend hrozia celodenné mrazy

Nad Európou sa rozšíri tlaková výš, ktorá bráni prílevu teplejšieho vzduchu z Atlantického oceánu do strednej Európy.

Bratislava 13. marca - Uplynulé dni si na našom území užívame príjemné počasie. Všetko nasvedčuje tomu, že prichádza dlho očakávaná jar. Najnovšia predpoveď však nikoho nepoteší. Mali by ste vedieť, že aktuálne teplé počasie vydrží len do konca týždňa. Predpovede naznačujú ochladenie a návrat nežiadúcej zimy. Nad Európou sa rozšíri tlaková výš, ktorá bráni prílevu teplejšieho vzduchu z Atlantického oceánu do strednej Európy. "Naopak, spôsobuje prílev studeného vzduchu z vysokých zemepisných šírok smerom na juh," vysvetľujú meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Foto: imeteo.sk

Vráti sa celodenný mráz

Ochladenie sa očakáva cez víkend, konkrétne zo soboty na nedeľu. Podľa doterajších zistení by sa v nedeľu na severe nášho územia nemali teploty vyšplhať nad bod mrazu. Okrem ochladenia by na našom území malo byť aj vlhšie, čo môže priniesť zrážky. Tie by aj v najnižších polohách mali byť vo forme snehu. Táto situácia podľa nich ovplyvní počasie v Európe na dlhšie obdobie. "Pravdepodobne sa výrazne "podpíše" aj na priemernej marcovej mesačnej teplote vzduchu na území Slovenska," dodávajú meteorológovia.

Marcové teploty v tomto týždni dosahovali nadpriemerne vysoké hodnoty. V pondelok (12.3.) v Hurbanove namerali takmer 20 stupňov Celzia a vyskytli sa aj prvé búrky v tomto roku. "Charakter počasia, ale aj minimálna a maximálna denná teplota vzduchu tak boli v pondelok bližšie skôr druhej polovici apríla ako prvej polovici marca," hodnotí SHMÚ.