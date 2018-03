Prichádza JAR. Od pondelka sa rozlúčime s celodennými mrazmi

Po mimoriadne chladnom období k nám konečne dorazí jar

Počas uplynulých dní v Európe jednoznačne dominoval studený, pôvodom arktický vzduch. V mnohých krajinách vrátane juhu Talianska či Peloponézskeho ostrovu zaznamenali silné mrazy a intenzívne sneženie. Husté sneženie, silný vietor a intenzívne mrazy komplikujú život aj Britom, kde museli uzatvoriť školy, letiská a ľudia zostali doma.

Už počas najbližších dní sa situácia vráti do normálu. Do našej oblasti sa postupne dostane teplejší vzduch, no zároveň aj vlhkejší vzduch, čo bude viesť k početným zrážkam. Tie budú spočiatku vo forme snehu, postupne však prejdu do dažďa.

Oteplenie dorazí už počas najbližších dní

Milovníci zimy sa môžu postupne s týmto ročným obdobím už rozlúčiť. Naopak, milovníci teplejšieho počasia sa už čoskoro dočkajú toho svojho. Studený, arktický vzduch sa postupne dostane do úzadia a do oblasti západnej Európy sa nasunie oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Zároveň sa od Škandinávie cez Ukrajinu až nad Čiernomorskú oblasť bude rozprestierať výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

Prúdenie sa tak zmení zo severného až severovýchodného na južné až juhozápadné. Do našej oblasti začne už začiatkom pracovného týždňa prúdiť teplejší vzduch.

Od pondelka už bez celodenných mrazov

Počas uplynulých dní sa najmä na severe a severovýchode Slovenska vyskytovali celodenné mrazy s teplotami až okolo -6 až -10°C. Celodenné mrazy však na západe Slovenska dnes už pominuli a postupne pominú aj na zvyšku územia.

Zajtrajší deň bude ešte chladný. Počas nasledujúcej noci klesnú teploty opäť až k -20°C a to najmä na Orave a na Spiši. Už zajtra však teploty pôjdu do plusu na väčšine západnej polovice Slovenska. V pondelok a utorok už budú teploty kladné na celom území.

Napriek otepleniu však slnečno bude len zajtra a v pondelok. Od utorku očakávame početné zrážky na celom území, ktoré budú spočiatku snehové, no neskôr dažďové. Teploty pôjdu postupne nahor a už v závere týždňa môžu dosiahnuť aj viac ako +10°C.

závere pracovného týždňa sú si modely vysoko neisté, no existuje aj možnosť, že k nám dorazí veľmi teplý vzduch od juhu a teploty tak vystúpia aj nad +15°C. To je však teraz len dohad a o situácii budeme bližšie informovať keď bude jasnejšia.