V Poprade zaznamenali šesť dní po sebe REKORDNE chladné dni

Podľa meteorológov ide o mimoriadnu situáciu.

Poprad 3. marca (TASR) - V Poprade zaznamenali meteorológovia už šesť dní po sebe bez prestávky rekordne chladné poludnia a popoludnia. „O tom, že situácia, ktorú prežívame v závere februára a začiatkom marca v tomto roku je mimoriadna, svedčí aj fakt, že v Poprade na letisku sme k piatku (2.3.) zaznamenali už šiesty deň v rade s tzv. rekordom pre min Tmax. Inými slovami, v histórii pozorovaní od roku 1951 tu v období od 25.2. do 2.3. vrátane, nikdy nebolo denné maximum teploty také nízke ako v tomto roku,“ uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej facebookovej stránke.

Je to podľa meteorológov naozaj mimoriadna situácia, pretože ak padne tzv. rekord min Tmax pre daný deň, tak zväčša je to len pre jeden alebo dva dni po sebe, potom sa relatívne rýchlo oteplí a ďalší deň v poradí už rekordný nie je. „Tentokrát je to však už šesť dní v rade bez prerušenia a Popradčania už toho možno majú plné zuby,“ konštatoval SHMÚ.

Tohtoročné rekordy min Tmax v stupňoch Celzia v Poprade začali v nedeľu (25.2.), kedy tu teplota dosiahla -8,4 stupňa, o deň neskôr to bolo -9,2, v utorok (27.2.) dokonca -12,9 stupňa a následne bola teplota na úrovni -10,2 stupňa. Prvý marcový deň to bolo -5,8 a v piatok -7,9 stupňa Celzia.