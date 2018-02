Meteorologická jar začne extrémnymi mrazmi. Bude až do -30°C

Záver februára bude mimoriadne chladný. Prvý jarný deň klesnú teploty až k -30°C

Počas uplynulých dní začalo naše územie ovplyvňovať naozaj zriedkavé, studené počasie. Teploty, ktoré v týchto dňoch u nás panujú sú o 10 až 15°C nižšie ako býva zvykom na túto dobu. Najchladnejšie bolo zatiaľ v nedeľu ráno, kedy na mnohých miestach teplota klesla až pod -20°C. Minimum zatiaľ drží stanica v Čiernom Balogu, kde v nedeľu ráno namerali rovných -24°C.

Okrem chladných nocí sme zaznamenali aj výskyt arktických dní a to najmä na Orave a na Spiši. Nasledujúce dní budú ešte chladné, pričom mimoriadne nízke teploty by mali vyvrcholiť v prvý deň meteorologickej jari, 1. marca. Chladné počasie však netrápi len naše územie. Hlboko podpriemerné teploty trápia takmer celú Európu.

Na nasledujúcej mapke môžeme pozorovať odchýlku teploty v dvoch metroch nad zemou od dlhodobého priemeru z rokov 1979 až 2000.

Záver februára mimoriadne chladný

Samotný záver meteorologickej zimy bude naozaj mimoriadne chladný. Po zadnej strane tlakovej výše so stredom nad Škandináviou k nám od severovýchodu bude pokračovať prílev suchého a chladného, pôvodom Arktického vzduchu.

Počas dnešného dňa teploty na mnohých miestach opäť neprekročia -10°C, niekde tak zrejme zaznamenáme 4 po sebe idúce arktické dni (tj. maximálna denná teplota nie je vyššia ako -10°C). Nasledujúca noc bude zo série chladných dní najmrazivejšia. Očakávame totiž postupné zmenšovanie oblačnosti a takisto ustávanie severného vetra.

Už večera sa pri utíšení vetra a malej oblačnosti začne výrazne ochladzovať. Teplota postupne klesne na -12 až -20°C, v dolinách a kotlinách na severe, pri bezvetrí a snehovej pokrývke klesne teplota na poriadne mrazivých -20 až -28°C. Nie je vylúčené, že teplota môže výnimočne pokoriť aj hranicu -30°C.

Oteplenie dorazí až cez víkend, dovtedy poriadne chladno

Počasie bude pod vplyvom oblasti vyššieho tlaku vzduchu až do záveru pracovného týždňa. Chladný vzduch bude vo dne v noci komplikovať každodenný život. Denné maximá dnes dosiahnu len -8 až -3°C, na Kysuciach, Horehroní, Orave a Liptove bude ešte chladnejšie, až do -13°C. Podobne bude aj počas zajtrajšieho dňa, kedy dosiahnu denné maximá -7 až -2°C, v severných okresoch bude do -10°C. Posledné dvadsaťstupňové mrazy ale zaznamenáme zrejme už v piatok.

Cez víkend dorazí oteplenie. Od západu sa v piatok začne do oblasti juhozápadnej Európy nasúvať oblasť nižšieho tlaku vzduchu. Brázda nízkeho tlaku vzduchu spojená práve s touto nížou sa postupne rozšíri až nad Alpy a po jej prednej strane k nám začne cez víkend od juhu prúdiť teplejší vzduch.

V sobotu už očakávame prevažne veľkú oblačnosť a na viacerých miestach bude snežiť. Maximálne denné teploty dosiahnu najmä na západe a na juhu Slovenska už kladné hodnoty, do +4°C. Na zvyšku územia bude ešte slabo mrznúť.

Nedeľa bude podobne, na mnohých miestach sa budú vyskytovať zrážky, s tým rozdielom že na západe budú zrážky už prechádzať do dažďa. Budúci týždeň zatiaľ vyzerá byť v nížinách upršaný, vo vyšších polohách ešte zasneží.