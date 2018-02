REKORDNE SILNÉ MRAZY: Na Lomnickom štíte namerali mínus 27 stupňov

Najchladnejšie ráno tejto zimy mali aj v Liptovskej Tepličke -23,4 stupňa Celzia. Na juhozápade bolo okolo -10 stupňov. Mrazy budú pokračovať a zrejme aj silnieť.

Bratislava 25. februára (TASR) - Na Slovensku udreli silné mrazy. Teploty klesli v noci niekde aj pod -20 stupňov Celzia. Rekordne chladno bolo na Lomnickom štíte, v noci tam klesla teplota na -27,2 stupňa Celzia. Od roku 1951 tam tak chladno ešte nebolo.

Najchladnejšie ráno tejto zimy mali aj v Liptovskej Tepličke -23,4 stupňa Celzia. Na juhozápade bolo okolo -10 stupňov. Mrazy budú pokračovať a zrejme aj silnieť. Teploty okolo -25 stupňov sa môžu objaviť na Spiši, Orave, Liptove či na Horehroní. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook.

"V rámci polôh do 1000 metrov nad morom bolo najchladnejšie v Liptovskej Tepličke, kde sme namerali -23,4 stupňa Celzia. Je to doteraz najnižšia teplota tejto zimy pre polohy do 1000 metrov nad morom na Slovensku," uvádzajú meteorológovia.

Na Lomnickom štíte klesla počas minulej noci teplota vzduchu na -27,2 Celzia. "Táto hodnota predstavuje na daný dátum rekordne nízku teplotu vzduchu pretože ani 24.2. a ani 25.2., tu v histórii pozorovaní od roku 1951 nikdy takto chladno nebolo," informuje SHMÚ.

Aj juhozápad zažil túto noc najväčšie mrazy tejto zimy. "Na juhozápade územia bolo minimum pri pomerne silnom vetre zväčša na úrovni -10 až -12 stupňov a pre väčšinu staníc na juhozápade to bola zatiaľ tiež najnižšia teplota tejto zimy. Mrazy na úrovni -10 stupňov a menej totiž v tejto časti krajiny počas tejto zimy do včerajška takmer všade chýbali," uvádzajú meteorológovia.

Mrazy budú pokračovať zrejme do začiatku marca a môžu byť aj väčšie ako túto noc. "V polohách do 1000 m nad morom očakávame v období do 1. marca vrátane ešte väčší pokles teploty a je dosť pravdepodobné, že počas niektorej z najbližších nocí klesne teplota vzduchu niekde na Spiši, Orave, Liptove alebo na Horehroní aj v takýchto polohách ojedinele aj na hodnotu pod -25 stupňov Celzia."

Mrazy môžu spôsobiť omrzliny, treba sa teplo obliekať, pri omrzlinách zahriať

Aktuálne silné mrazy môžu zle vplývať na zdravie. Mráz môže totiž spôsobiť omrzliny. Počas týchto dní sa preto treba teplo obliekať, používať rukavice, hrubé ponožky, čiapku a ochranné krémy na tvár. V prípade omrzlín treba telo zahriať teplým nápojom, omrznuté časti chrániť pred ďalším chladom. Na zahrievanie dychom z úst treba zabudnúť, para totiž vedie k ďalším omrzlinám, radí hlavný tréner záchranárov Falck Academy Miroslav Nagy.

"V rámci prvej pomoci je nevyhnutné centrálne zahriatie - vypitie teplého, ale nie horúceho, osladeného nápoja, omrznuté časti treba chrániť pred ďalším chladom, prikryť, vlhké oblečenie vymeniť za suché. Veľmi dôležité je v tomto prípade dostať postihnutú osobu mimo extrémneho prostredia a prerušiť tak pôsobenie chladu," uviedol Nagy.

V prípade, že sa postihnutá osoba dostane do vyhriatej miestnosti, treba podľa jeho slov otepľovať postupne. Postihnuté oblasti je dobré ponárať do vlažnej vody, len veľmi pomaly pridávať teplejšiu vodu, omrznuté časti tela sú totiž znecitlivené a hrozí popálenie.

"Treba sa v každom prípade vyhýbať zahrievaniu dychom z úst, para totiž vedie k ďalším omrzlinám alebo tiež treniu so snehom, nakoľko môže spôsobiť mechanické poškodenie postihnutých častí tela," dodal Nagy. V prípade závažných poškodení či akýchkoľvek pochybností o ďalšom postupe, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Omrzlina je poranenie organizmu a vzniká pôsobením nízkych teplôt na kožu a podkožie. Najčastejšie sa objavuje na rukách, nohách a ušiach, teda na miestach najviac vzdialených od srdca, pretože majú najslabší krvný obeh.

Rozlišujeme tri skupiny omrzlín. Pri prvom stupni obelie postihnutá oblasť kože, ochladí sa a je sprevádzaná bodavou bolesťou. V nasledujúcich dňoch môže mať hnedastú farbu a opuchnúť. Pri omrzlinách II. stupňa, pri opätovnom znovuoteplení, je koža začervenalá, opuchnutá, tvoria sa na nej pľuzgiere. Pri omrzlinách III. stupňa sa vytvára nekróza, postihnutá koža očernie a odumrie.