PRITUHNE: Oravu, Liptov, Spiš a Horehronie čakajú v noci mrazy

Nasledujúci víkend bude podľa meteorológov výrazne chladný.

Bratislava 19. februára (TASR) - Na Orave, Liptove, Spiši a Horehroní môže v noci na utorok (20.2.) klesnúť teplota vzduchu až na -15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. stupňa, ktorá potrvá od pondelka 22.00 h do utorka 08.00 h.

Výstraha platí pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Meteorológovia upozorňujú, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.

Cez víkend očakávajú meteorológovia výrazné ochladenie

Nasledujúci víkend očakávajú meteorológovia výrazné ochladenie. Po prednej strane mohutnej tlakovej výše nad Škandináviou začne totiž prúdiť od severovýchodu až na Slovensko studený vzduch. Jeho prílev bude s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj v prvých dňoch budúceho týždňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že veľmi netradične tak môžeme zažiť vrchol zimy v jej samom závere.

V pondelok bolo podľa SHMÚ počasie na území Slovenska pod vplyvom tlakovej výše a pri takmer bezoblačnom počasí dosiahlo maximum teploty vzduchu ojedinele aj viac ako šesť stupňov Celzia, napríklad vo Vyšnej Slanej. "Len v najchladnejších lokalitách bolo maximum teploty okolo nuly. Spomínané hodnoty maximálnej dennej teploty sú stále zhruba na úrovni dlhodobého priemeru," priblížil SHMÚ na sociálnej sieti.

Už v noci na utorok sa nad Slovensko začne od juhozápadu až juhu nasúvať oblačnosť súvisiaca s teplým frontom tlakovej výše so stredom nad centrálnym Stredomorím. V súvislosti s touto tlakovou nížou však veľa zrážok meteorológovia neočakávajú a do stredy (21.2.) večera spadne nanajvýš päť až desať milimetrov zrážok.

"Aj to len na krajnom juhozápade Slovenska. Väčšinou by malo snežiť, ale pri teplote vzduchu cez deň nad bodom mrazu sa bude sneh topiť," podotkol SHMÚ. Do konca pracovného týždňa neočakávajú meteorológovia po teplotnej stránke výraznejšie zmeny. Značné ochladenie však predpovedajú nasledujúci víkend.