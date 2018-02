Zima sa nevzdáva. Blížia sa celodenné mrazy a ranné teploty pod -15°C

Snehová pokrývka, ktorá napadla v uplynulých dňoch sa opäť na väčšine územia roztopí, no zima zbohom nedá. Jej posledný výdych bude výrazný.

Počasie na našom území aktuálne ovplyvňuje tlaková výš, ktorá má svoj stred nad Ukrajinou. Na naše územie prináša len málooblačné počasie a také nás bude čakať ešte počas pondelka.

Už v utorok sa však na našom území opäť zatiahne a dorazia aj zrážky. Spočiatku pôjde o sneženie, no to v najnižších polohách prejde do zrážok kvapalných. Zima sa však napriek tomu nevzdá. Uprostred týždňa síce maximálne teploty môžu vystúpiť aj nad +5°C, no cez víkend nás pravdepodobne čaká treskúca zima. Celodenné mrazy zasiahnu aj tie najnižšie polohy Slovenska.

Sneženie v utorok aj vo štvrtok

Počas väčšiny nasledujúceho pracovného týždňa bude počasie na našom území pod vplyvom oblasti nižšieho tlaku vzduchu. Tá sa bude nachádzať nad oblasťou Jadranského mora a prinesie na naše územie oblačné a sychravé počasie.

Prvé zrážky dorazia na naše územie v priebehu utorka od juhozápadu. Opäť sa rozsneží a to najmä na juhozápadnom Slovensku. Zrážky by však v oblasti Podunajskej nížiny mali prechádzať pomerne rýchlo do dažďa.

Ďalšie zrážky dorazia vo štvrtok a situácia bude podobná. Najskôr začne snežiť a postupne sa zrážky zmenia na zmiešané, prípadne kvapalné.

So snehom to však nebude ideálne ani na zvyšku nášho územia. Síce bude snežiť, ale teploty sa počas dňa budú pohybovať nad bodom mrazu. Najteplejšie by malo byť v stredu, kedy teploty na našom území vystúpia na +1 až +6°C.

Cez víkend dorazí vlna mrazov

V priebehu piatka sa tlaková níž z oblasti Jadranu presunie cez Balkán nad Ukrajinu a práve táto zmena jej polohy prinesie na naše územie vpád studeného vzduchu až z oblasti Ruska.

Teploty sa doslova prepadnú. Nočné teploty budú klesať na -6 až -12°C, v dolinách a v kotlinách až do -20°C. Počas dňa nebudú teploty o nič priaznivejšie. Pohybovať by sa mali na celom našom území pod bodom mrazu.

Chladné počasie by na našom území malo zotrvať až do konca februára. Situáciu počas týždňa upresníme.