V Bratislave napadol jeden, v Topoľčanoch 15 cm nového snehu

Na väčšine územia spadlo podľa meteorológov len od jedného do piatich milimetrov, na východe zväčša dokonca menej ako jeden milimeter zrážok, prípadne tu ani neboli.

Bratislava 18. februára (TASR) – Na mnohých miestach Slovenska, aj v polohách do 300 metrov nad morom, sa v nedeľu zobudili ľudia do zasneženého rána. Spôsobilo to sneženie v sobotu (17.2.) večer a v noci na nedeľu. Intenzita zrážok však bola veľmi rozdielna. V Bratislave na letisku napadol jeden, v Topoľčanoch 15 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Na väčšine územia spadlo podľa meteorológov len od jedného do piatich milimetrov, na východe zväčša dokonca menej ako jeden milimeter zrážok, prípadne tu ani neboli. "Naopak, najmä v Trenčianskom kraji a na rozhraní Nitrianskeho a Banskobystrického kraja boli zrážky miestami výrazne výdatnejšie. Napríklad Topoľčany hlásili úhrn desať, Banská Štiavnica 13 a Ladzany v okrese Krupina dokonca až 17 milimetrov," spresnil SHMÚ.

V nedeľu ráno to tak bolo v prípade snehu najmä na západnom a strednom Slovensku veľmi rozdielne. V Bratislave na letisku napadol len jeden centimeter, v Podhájskej v okrese Nové Zámky namerali osem a v Topoľčanoch bolo ráno až 15 cm nového snehu.

Viac centimetrov nového snehu bolo aj v južnej polovici stredného Slovenska a, naopak, polohy do 300 m nad morom v Košickom kraji zostávajú podľa SHMÚ naďalej takmer úplne bez snehu.