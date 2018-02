V okresoch na severe a východe platí výstraha pred nízkymi teplotami

Podľa SHMÚ takáto nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.

Bratislava 18. februára (TASR) - Výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami vydal na noc z nedele na pondelok (19.2.) Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré okresy na severe a východe Slovenska. Teploty tu ojedinele môžu klesnúť na -15 až -16 stupňov.

Varovanie sa týka okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Prešov, Sabinov a Bardejov.

Podľa SHMÚ takáto nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.

"Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," dodal ústav.

Vo Vysokých Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Vo Vysokých Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Fúka tam totiž silný vietor, hlavne vo východnej časti pohoria, za posledné tri dni tam pribudlo aj približne 20 centimetrov nového snehu. Informoval v nedeľu Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Vo Veľkej Fatre a Západných Tatrách sa situácia bude zhoršovať pôsobením severného vetra. Nebezpečné budú teda južné a juhovýchodné svahy, čo platí aj pre Vysoké Tatry. "Vetrom previaty sneh je nerovnomerne rozložený a uložený vo forme menej stabilných tvrdých snehových dosiek a vankúšov. Na strmých svahoch je pri väčšom dodatočnom zaťažení možné uvoľnenie doskových lavín. Pretrvávajúce záporné teploty napomohli k vytvoreniu nestabilných vrstiev hranato-zrnného snehu," upozornil Krajčí.

V nedeľu ráno na horách prevládalo hmlisté počasie, počas dňa sa oblačnosť bude zmenšovať. Za uplynulých 24 hodín pripadlo do 15 centimetrov nového prachového snehu. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus desiatich do mínus šiestich stupňov Celzia. Fúka silný severný vietor do 15 metrov za sekundu.

Sneh je v slovenských horách veľmi rôznorodý, na severných stranách pohorí je väčšinou ufúkaný do snehových dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti, no stále je možné nájsť aj prašan. Na slnkom osvietených stranách sa v sobotu (17.2.) vytvorila kôra. Severný vietor bude sneh počas nedele previevať na južné strany pohorí.