Zima na Slovensku zotrvá. Teploty budú priemerné a vyskytne sa aj sneh

Zima zatiaľ neodchádza. V nasledujúcich dňoch nás čaká oblačné počasie, ktoré prinesie aj snehové zrážky. Teploty budú priemerné.

Vrchol zimy je už za nami. S každým ďalším dňom sa bude viac a viac otepľovať a zimnejšie počasie sa bude zmierňovať. Nadchádzajúce dni by podľa predpovedí mali byť teplotne prevažne priemerné a vyskytnú sa aj snehové vločky. Tie však nebudú výraznejšie a nádielka príde maximálne na náveterné strany hôr.

Počasie bude oblačné

Nad našou oblasťou sa aktuálne nachádza oklúzny front, ktorý sa nad nami rozpadne. Tento front by mal zaniknúť v stredu a dovtedy bude do našej oblasti prinášať vlhkosť a s tým súvisiace zrážky.

Na synoptickej predpovedi môžete vidieť očakávané rozloženie frontov

?

Utorok nad naše územie prinesie veľkú oblačnosť až zamračené so snežením, ktoré však v Podunajskej nížine prejde do dažďa. Na zvyšku územia síce bude snežiť, no nepôjde o výdatnejšie zrážky. Sneh pripadne najmä na horách. V nižších polohách sa totiž denné teploty budú pohybovať nad bodom mrazu a napriek tomu, že bude snežiť, tak sneh sa na teplom zemskom povrchu nezdrží. Napriek tomu, že sa teploty očakávajú slabo nad bodom mrazu, tak v porovnaní s dlhodobým normálom na súčasnú ročnú dobu pôjde o priemerné teploty.

Sneženie ustane v noci na stredu a to na východnom Slovensku. V priebehu stredajšieho dňa by malo byť naďalej zamračené, ale zrážky sa očakávajú už len v podobe prehánok.

Štvrtok prinesie prechodné vyčasenie

V priebehu štvrtka by sme sa stále mali nachádzať v nevýraznom tlaku vzduchu, ale zrážky sa neočakávajú a prechodne sa môže aj vyčasiť.

Toto krajšie počasie však vydrží len zopár hodín. Počas piatka sa očakáva ďalší príchod frontu, ktorý opäť prinesie zrážky.