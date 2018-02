Nasledujúce dni bude pršať aj snežiť, tvoriť sa bude poľadovica

Vo štvrtok nadránom by sa podľa odhadov SHMÚ mal sneh nachádzať takmer na celej Podunajskej nížine a tiež aj na juhu stredného Slovenska. Východoslovenská nížina by mala byť v tom čase bez snehu.

Bratislava 6. februára (TASR) - Nasledujúce dni treba počítať so zrážkami. Bude pršať a snežiť, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Tvoriť sa bude i poľadovica, vodiči by preto mali byť opatrní.

Najviac zrážok by malo v stredu (7.2.) padnúť na západnom a strednom Slovensku. "V polohách nad 500 metrov nad morom by malo takmer výlučne len snežiť a v polohách pod 300 m nad morom spadne zväčša viac ako polovica zrážok vo forme snehu," píšu meteorológovia na Facebooku. Na Zemplíne má byť situácia iná. V nižších polohách by malo zväčša pršať a úhrn zrážok bude výrazne nižší.

Vo štvrtok (8.2.) nadránom by sa podľa odhadov SHMÚ mal sneh nachádzať takmer na celej Podunajskej nížine a tiež aj na juhu stredného Slovenska. Východoslovenská nížina by mala byť v tom čase bez snehu.