Pred nami sú daždivé aj zasnežené dni

Nadchádzajúce dni sa počasie v našej oblasti výrazne zhorší. Čaká nás zamračené a sychravé počasie. Bude pršať aj padať sneh.

Počasie sa v našej oblasti výrazne pokazí v dôsledku presunu frontálneho systému. Ten bude počasie na našom území ovplyvňovať až do soboty a prinesie na naše územie desiatky milimetrov zrážok. Najmä na horách môže pripadnúť nový sneh, no snehu sa dočkajú aj v nižších polohách a to predovšetkým na severnom Slovensku, kde taktiež môže pripadnúť niekoľko centimetrov.

Okrem zrážok nás však čaká aj ochladenie a príchod typicky zimného počasia.

Najskôr teplý, potom studený front

Počas dnešného dňa začne počasie ovplyvňovať prvá časť frontálneho systému. Pôjde o teplý front, ktorý prinesie zrážky najskôr do oblasti stredného Slovenska. Na mnohých miestach sa dnes rozprší, pričom zrážky budú od nadmorskej výšky 1100 metrov postupne vo forme snehu. V priebehu večera začne hranica ďalej klesať.

Zajtra už počasie začne ovplyvňovať studený front, ktorý sa nad našou oblasťou zvlní. Opäť počítajte s veľkou oblačnosťou a na viacerých miestach bude pršať. Hranica sneženia by sa mala pohybovať okolo výšky 800 m n.m. a v priebehu dňa by mala klesať s postupným ochladzovaním. Denné teploty sa počas zajtrajšieho dňa vyšplhajú len na 0 až +6°C, na juhozápade môže byť do +8°C.

V sobotu už sneženie aj v nižších polohách

Prvý víkendový deň by mal byť opäť prevažne zamračený. Naše územie sa však už bude nachádzať v chladnejšom, severozápadnom prúdení. Hranica sneženia tak postupne poklesne na 300 m n.m. a v priebehu dňa začnú zrážky postupne ustávať.

Zrážky by sa mali vyskytovať ešte predovšetkým na strednom a východnom Slovensku.

Zrážky budú výraznejšie

Do sobotňajšieho večera môže v oblasti stredného Slovenska napršať do 30 mm a na východe Slovenska až do 50 mm zrážok.

Na horách a najmä v nižších polohách severného Slovenska sa treba pripraviť aj na snehovú nádielku. Napadne prevažne do 15 cm, no v Tatrách môže výška nového snehu dosiahnuť aj okolo 30 cm.