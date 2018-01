Vysoké teploty vyvrcholia zajtra. Výraznejšie ochladenie dorazí koncom týždňa

Po nadpriemerne teplých dňoch nás čaká prechodné ochladenie. V závere týždňa však môže doraziť studený vzduch zo Sibíri

Počas najbližších dní nás nečaká žiadna výraznejšia vlna sneženia, no trochu pozitívnosti sa predsa nájde. Postupne sa totiž začnú teploty z mimoriadne vysokých hodnôt dostávať do normálu a neskôr sa ochladí na teploty podpriemerné.

Nasledujúci pracovný týždeň bude spočiatku teplotne nadpriemerný a zajtra bude miestami až mimoriadne teplý. Na západe sa očakávajú teploty, ktoré môžu dosiahnuť až +15°C, čo je na túto ročnú dobu aj o 13°C vyššie ako býva zvykom.

V utorok sa ochladí, výraznejšia zmena príde v závere týždňa

Počas utorku začne cez Nemecko a Poľsko postupovať ďalej na juhovýchod studený front, ktorý prejde postupne aj cez naše územie. Od severu k nám prenikne chladnejší vzduch, na mnohých miestach, no najmä na severe sa v utorok vyskytnú aj zrážky, ktoré budú spočiatku vo vyšších, neskôr aj v stredných polohách snehové. Snežiť však bude pri kladných teplotách a pri nerovnomernom snežení sa neočakáva ani vytvorenie súvislej snehovej pokrývky.

Následne k nám v strede týždňa opäť prenikne teplejší vzduch od západu a v utorok a v stredu sa očakáva opäť oblačné počasie, s ojedinelým mrholením.

Zmena sa očakáva v závere pracovného týždňa. Modely rátajú zatiaľ s ochladením, ktoré môže byť aj dlhodobejšieho charakteru. Z časového hľadiska je to ešte ďaleko, no väčšina modelov ráta s nástupom chladnejšieho obdobia. V prípade že sa tak stane, od severovýchodu k nám môže doraziť chladná vzduchová masa pôvodom zo Sibíri. Znamenať to však nebude sneženie ale skôr veľmi nízke teploty.