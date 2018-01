Aj v poslednú januárovú nedeľu si takmer všade parádne zalyžujete

Akcie dnes ponúkajú Martinské hole a Skalka pri Kremnici.

Bratislava 28. januára (TASR) - Posledný januárový víkend je v prevádzke takmer 90 stredísk. Lyžiarske podmienky sú dobré až velmi dobré. Sezónu spustili v Makovici v Nižnej Polianke aj v Skicentre Mraznica v Hnilcíku. Snehová vrstva je dostatocná, na Skalke a Rohácoch – Spálenej je od 70 do 90 cm snehu, v Skicentre Strachan 80 až 90 cm, na zjazdovkách Štrbského Plesa je 80 cm snehu a na Králikoch do 75 cm, na väcšine lyžiarskych svahov však dosahuje snehová vrstva výšku 30 až 65 cm, v niektorých nižšie položených lokalitách je to v priemere 20 až 30 cm.

Akcie 28. 1., Martinské hole, 4. kolo Slovenského pohára predžiakov "Martinský spiežovec"

28. 1., Skalka pri Kremnici, Juniorská Biela stopa