Večer dorazí na sever sneženie. Zajtra však hrozí intenzívne sneženie a silný vietor

Počas najbližších dní nás čaká silný vietor a sneženie

Počas dnešného dňa sa naše územie dostalo pod vplyv hlbokej tlakovej níže, ktorej stred sa postupne presúva cez severovýchodné Poľsko ďalej na Bielorusko. Po jej okraji začal za zvlneným frontálnym rozhraním do strednej Európy prúdiť chladný a vlhký vzduch. Pred frontom prúdi najmä do oblasti Balkánskeho polostrovu ešte teplý a vlhký vzduch od Jadranu.

Dnes popoludní dorazí na naše územie oklúzny front, ktorý prinesie na mnohé miesta sneženie. Ešte výraznejšie sneženie však dorazí zajtra večer. Očakáva sa aj silný nárazový vietor a tvoriť sa tak budú snehové jazyky a záveje.

Sneženie dorazí večer, zasiahne najmä sever

V silnejšom, severozápadnom prúdení sa na našom území vyskytujú aj zrážky. Nevýrazné zrážkové pásmo práve prechádza stredným Slovenskom ďalej na východ. Zatiaľ čo na juhu ide prevažne o zrážky kvapalné, v severnejších častiach sneží. Vo večerných hodinách sa očakáva prechod oklúzneho frontu, ktorý postupne prinesie výraznejšie, no krátkodobé sneženie do oblasti severného a východného Slovenska.

Sneženie sa postupne očakáva na Kysuciach, Orave, Liptove, v Tatrách, na Spiši, v Zamagurí, Šariši a vo vyšších polohách Zemplínu. Na sever dorazia zrážky večer, na východ počas noci. Do zajtrajšieho rána nasneží od 1 do 5 cm nového snehu.

Výraznejšie sneženie dorazí zajtra popoludní, na severe hrozia záveje

Výraznejšie zrážky sa očakávajú zajtra popoludní. Cez naše územie začne od severozápadu postupovať výrazný studený front, ktorý prinesie aj intenzívne zrážky. Zatiaľ čo na západe sa očakávajú zrážky prevažne kvapalné, na strednom Slovensku a na severozápade pôjde o zrážky snehové. Snežiť bude intenzívne, ojedinele aj s intenzitou 5 cm za hodinu. Počas noci sa budú zrážky postupne presúvať na východ.

Sneženie bude nerovnomerné, keďže pôjde o konvektívne zrážky. Výnimočne sa dokonca môžu vyskytnúť aj snehové búrky. Do piatkového rána by v oblasti stredného Slovenska a to najmä na severozápadných návetriach, tj. Kysuce a Orava mohlo napadnúť celkovo aj viac ako 25 centimetrov.

Okrem intenzívneho sneženia nastanú zajtra aj komplikácie kvôli silnému vetru. Ten sa rozfúka najmä v severnej polovici Slovenska a v nárazoch bude ojedinele dosahovať 15-20 m/s. Pri silnom snežení tak budú vznikať snehové jazyky a záveje. Na cestách preto treba byť opatrní. Na horách bude vietor fúkať silou víchrice.

V piatok popoludní sa počasie upokojí a postupne sa oblačnosť zmenší. Už cez víkend nás však zrejme očakávajú ďalšie výraznejšie zrážky.