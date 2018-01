Čakajú nás celodenné mrazy a sneženie

Zima sa na našom území opäť konečne pripomenie. Tento týždeň by mal priniesť celodenné mrazy a aj sneh.

Prvá polovica januára už skončí teplotne nadpriemerná napriek tomu, že v posledné hodiny a dni sú teploty na úrovni dlhodobého normálu až mierneho podpriemeru. Tento týždeň však chystá na našom území zmenu v charaktere počasia, ktorá vlastne prišla už včera, kedy západné Slovensko prekvapila nádielka snehu, ktorá sa pohybovala do 4 cm.

Tento týždeň sa však sneh dostane na celé naše územie a taktiež nás čakajú aj celodenné mrazy.

Štart týždňa slnečný

Dnešný deň čaká naše územie len veľmi málo zrážok. Vyskytovať by sa mali najmä v oblasti Malých Karpát a to len výnimočne. Na našom území dnes zavládne prevažne jasné až polooblačné počasie s teplotami, ktoré budú pomerne nízke. Pohybovať sa budú len od -5 do 0°C. Kladné teploty sa očakávajú na západe.

Zmena však príde zajtra, kedy slnečné počasie vystriedajú zrážky. Postará sa o to postup teplého frontu.

V utorok sa rozsneží

Tento teplý front prinesie na naše územie sneženie. Snežiť začne už v noci na utorok, najmä v južnej polovici územia, no výraznejšie sa rozsneží až počas dňa. Ďalšia vlna sneženia dorazí v popoludňajších a vo večerných hodinách od severozápadu a prinesie ďalšie sneženie najmä na severozápad. Snehové zrážky by k nám mali postupovať v niekoľkých vlnách.

Ďalšia vlna sneženia sa potom očakáva v stredu, no to už na západe hrozí aj dážď.

VIDEO: Očakávaný výskyt zrážok. Fialovými odtieňmi je znázornené sneženie a modrými dážď.

Od stredy sa oteplí

V prechádzajúcich odstavcoch sme písali, že o vlnu sneženia sa na našom území postará teplý front. Tento teplý front však do našej oblasti vtiahne aj teplejší vzduch od západu, ktorý k nám prenikne po okraji rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Severným morom.

Vďaka otepleniu vystúpia denné teploty z mínusových teplôt až na +2 až +8°C. Oteplenie súce spôsobí roztopenie snehovej pokrývky v nižších polohách, no vyhliadky naznačujú, že už počas víkendu sa opäť ochladí.