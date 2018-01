V Alpách napadlo cez 250 cm snehu, čo je najviac v novodobej histórii

Alpy zasiahla snehová kalamita. Za uplynulé hodny napadli desiatky centimetrov snehu a mnoho oblastí zostalo odrezaných od sveta.

V Alpách napadlo obrovské množstvo snehu, ktoré láme rekordy. Meteorológovia zaznamenali najviac snehu za uplynulé roky a to zima iba začína.

Problémy hlásia Taliani, Francúzi aj Švajčiari. Vo švajčiarskom Zermatte spadlo za deň až 80 cm snehu a vysoké lavínové nebezpečenstvo uväznilo zhruba 13 000 ľudí. V oblasti zatvorili lyžiarske vleky a lanovky, čo sa naposledy stalo v roku 1999.

Vo francúzskom alpskom mestečku Tignes napadlo za 36 hodín dokonca až 2 metre snehu. To ako to tam vážne vyzerá ilustrujú fotky z francúzskeho mestečka Tignes. To sa nachádza vo výške 2080 m n.m.

Podľa operatívnych údajov je tu 250 cm snehu. Ak sa tento údaj potvrdí, tak v oblasti sa nachádza najviac snehu za uplynulých minimálne 37 rokov.

Obrázok: Vývoj snehovej pokrývky v meste Tignes. Červená čiara vyjadruje aktuálny stav a modrá prerušovaná najvyšší rekord, zdroj: Meteo Fránce

Meteo France uviedla, že v západnej časti Álp ide o najvýdatnejšie sneženie najmenej za 30 rokov. Vo Francúzsku uzatvorili množstvo škôl, ciest a dokonca aj lyžiarske strediská. Snehu je tam totiž toľko, že robí problém.

Problémy však sneh spôsobil aj vo Švajčiarsku, kde museli niekoľkých ľudí letecky evakuovať. Sneženie v Alpách už ustalo, no v januári sa očakávajú ďalšie výrazné prídely snehu. Rekordy tak ešte zrejme padnú.