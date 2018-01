Zima stále nepríde. Pred nami sú oblačné dni

Zimné počasie je stále v nedohľadne. Na sneženie v nižších polohách si stále musíme počkať. Najbližšie dni prinesú zamračené počasie.

Presne pred rokom zažívalo naše územie mimoriadne studené počasie. Teploty v noci klesali pod -30°C a v priebehu dňa nestúpali maximálne teploty nad -10°C. Arktické dni panovali na celom našom území.

Naopak tento rok zatiaľ zimne rozhodne nevyzerá. Pôda nie je zamrznutá a počasie je také teplé, že sa začína preberať vegetácia. V nadchádzajúcich dňoch výraznejšie ochladenie do našej oblasti nedorazí a zima tak bude stále teplotne nadpriemerná.

Inverzia zavládne počas väčšiny týždňa

Nadchádzajúce dni prinesú na naše územie inverzný charakter počasia. O to sa postará rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá sa bude rozširovať nad východnou Európou. Po jej zadnej strane bude do našej oblasti od juhu prúdiť teplý vzduch.

práve tento teplý vzduch sa postará o to, že nadchádzajúce dni zavládne inverzia. V nižších polohách preto počítajte so zamračeným a najmä zrána aj s hmlistým počasím. Za slnkom je potrebné sa vydať do našich hôr, kde bude počas väčšiny tohto týždňa prevládať prevažne slnečné počasie.

Zrážky prídu v stredu

Mierne zhoršenie počasia príde na naše územie v priebehu stredy. To sa totiž nad našou oblasťou bude rozpadať frontálne rozhranie, ktoré na mnohé miesta nášho územia, predovšetkým však na severozápad a západ Slovenska prinesie dážď. Snežiť bude len v najvyšších horských polohách.



?

Vo štvrtok sa na naše územie vráti zamračený charakter počasia bez zrážok.

Po väčšinu tohto týždňa budú maximálne denné teploty na našom území stúpať od +4 do +10°C a v priebehu nočných hodín sa očakávajú teploty prevažne nad bodom mrazu. Mráz čakajte len ojedinele a to v najchladnejších oblastiach nášho územia.