Nasledujúce dni budú mimoriadne teplé. Čakajú nás však ranné hmly a nízka oblačnosť

Pred nami sú teplotne nadpriemerné dni. Čakajú nás však hmly a nízka oblačnosť

Počasie bolo počas uplynulých dní premenlivé. Často sme sa stretávali so snežením či s dažďom, fúkal aj silný vietor. Počas najbližších dní sa čo sa týka teploty počasie stabilizuje, no bude vysoko teplotne nadpriemerné. Slnečných lúčov takisto veľa očakávať nemôžeme, keďže sa očakáva teplotná inverzia a s ňou spojené ranné hmly a nízka oblačnosť.

Počas nasledujúcich dní sa v oblasti západnej Európy usadí rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Tá bude siahať od Špicbergov, cez Škandináviu až ďaleko nad severozápad Afriky. Po jej prednej strane bude do oblasti strednej Európy a Balkánu prúdiť vlhký a veľmi teplý vzduch od juhu.

Teploty budú vysoko nad priemerom

Teploty budú aj v našich končinách výrazne vyššie ako by mali byť. Najbližšie 3 dni (vrátane dneška) budú teploty o 4 až 10°C vyššie ako dlhodobý priemer. Denné maximá budú pritom dosahovať +4 až +10°C, pričom na západe bude ojedinele aj teplejšie, výnimočne až do +15°C.

Nasledujúce dni nás ojedinele čakajú vysoké teploty

Už dnes dosiahnu maximá +1 až +4°C, na západe do +8°C. Zajtra to bude +4 až +8°C, na západe do +12°C. V sobotu bude ešte teplejšie, od +5 do +10°C. Treba však pripomenúť, že nás čaká oblačné počasie, keďže vzduch, ktorý k nám bude prúdiť bude vlhký a teplý. Okrem iného sa tak vytvorí teplotná inverzia a najteplejšie bude v oblastiach, kde sa rozpadne oblačnosť.

Počas ďalších dní sa žiadna zmena v počasí neočakáva. Predpoveď má vysokú percentuálnu úspešnosť do začiatku pracovného týždňa, od budúceho utorku narastá miera neurčitosti. Výraznejšie a dlhodobé ochladenie je však zatiaľ v nedohľadne.