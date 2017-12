Počasie sa pokazí. Príde dážď a v piatok sa vráti sneženie. To bude výdatnejšie

Po pomerne teplých Vianociach vydrží stabilné počasie aj prvý pracovný deň po Vianociach. Zmena je však už v dohľadne.

Počas Vianoc prevládalo na našom území stabilné, no veľmi teplé počasie. Teploty počas tohtoročných Vianoc boli aj o 8°C nad úrovňou dlhodobého normálu. Najvyššia teplota bola zaznamenaná na Štedrý deň v Dudinciach, kde sa teplota dostala na +10,5°C. Teplota nad hranicu +10°C išla aj na 1. sviatok vianočný. V Nitre bolo nameraných +10,4°C.

Vysoké teploty však už dnes skončia. Záver pracovného týždňa prinesie ochladenie a zrážky, ktoré budú aj výraznejšie.

Rozprší sa už vo štvrtok

Od západu sa k nášmu územiu blíži frontálny systém, ktorý sa nad našou oblasťou zvlní. Jeho pohyb sa tak spomalí, čo bude viesť k tomu, že frontálny systém prinesie viac zrážok.

Zrážky sa začnú nasúvať od západu nad naše územie vo štvrtok. Na mnohých miestach bude pršať, pričom v Tatrách bude výdatne snežiť. Postupne prenikne chladnejší vzduch aj nad západné Slovensko a v oblasti Malých Karpát začne približne od nadmorskej výšky 500 až 600 m n.m. snežiť.

Na obrázku vidieť, že sa vo štvrtok dostaneme do chladnejšieho prúdenia

Spolu so zrážkami sa aj ochladí. Maximálne teploty by vo štvrtok na našom území mali vystúpiť na +3 až +7°C.

V noci na piatok sa rozsneží

V priebehu noci na piatok začne hranica sneženia ešte viac klesať. Pri teplotách okolo nuly začne snežiť už približne od 300 m n.m., pričom opäť bude najvýraznejšie snežiť na severozápade a severe územia.

ANIMÁCIA: Očakávaný charakter zrážok. Na animácii vidieť ako sa zrážky začnú v noci na piatok meniť na snehové

Zrážky by mali ustať až v piatok počas dňa, kedy sa očakávajú už len v podobe snehových prehánok alebo slabého občasného sneženia na severe nášho územia.

Výrazne zaprší, pribudne aj sneh

Zrážkové úhrny by sa do piatkového večera mohli pohybovať až medzi 20 až 40 mm. V týchto úhrnoch sú však započítané aj snehové zrážky. Tie by sa mali postarať o to, že piatkové ráno na severozápade a severe Slovenska by malo byť zasnežené.

V nižších polohách by malo pribudnúť prevažne do 5 cm nového snehu, vo vyšších polohách až okolo 10 cm. Výraznejšej nádielky sa dočkajú Tatry. Tu by malo pribudnúť až do 50 cm snehu.

Nasledujúce dni by sa tak na našom území malo ochladiť. Prechodné oteplenie sa potom očakáva na prelome rokov.