Zvyšok Vianoc bude stabilný. Ochladenie a sneh prídu ku koncu roka

Štedrý večer bol biely len na zhruba polovici nášho územia. Zima si dala na Vianoce oddych a vráti sa na naše územie najskôr až po nich a to vrátane h

Pár dní pred Vianocami to vyzeralo nádejne. Na takmer celom našom území s výnimkou krajného západu napadol sneh. Deň pred Štedrým dňom však počasie na našom území ovplyvnil teplý front a spoločne s ním do našej oblasti prenikol teplejší vzduch. Tento teplejší vzduch sa prejavil na zrážkach, ktoré prešli do kvapalného skupenstva a na západnú polovicu Slovenska dorazil aj teplý vzduch.

Ten sa prejavil najmä na západe územia, kde sa oteplilo až nad hranicu +10°C. Najchladnejšie bolo na východe, kde sa teploty šplhali len pár stupňov nad bod mrazu. Sneh sa tak neroztopil a biely Štedrý deň mali v okolí Banskej Bystrice, Lučenca, Prešova, Košíc či Michaloviec.

Zvyšok Vianoc stabilný a teplý

V priebehu zvyšku Vianoc sa nad Britskými ostrovmi prehĺbi tlaková níž, ktorá sa postupne nasunie nad západnú Európu.



Práve po okraji tejto tlakovej níže sa do našej oblasti bude dostávať od juhu teplý a vlhký vzduch. Ten sa prejaví najmä na horách, kde môžu teploty stúpať až nad +5°C. Vlhký vzduch však spôsobí inverziu. Teplý vzduch sa tak bude prejavovať najmä vo výškach. V nižších polohách len v prípade, že sa rozruší inverzia.

Na 1. sviatok vianočný bude na západnom a strednom Slovensku prevládať ešte aj krásne slnečné počasie, no v noci na Štefana sa začne tvoriť nízka oblačnosť a hmly. Tie sa na východe vyskytnú už aj dnes.

Denné teploty vystúpia maximálne na +3 až +8°C.

Ochladenie v ďalších dňoch

Pravdepodobne vo štvrtok postúpi cez naše územie studený front, za ktorým sa opäť od severozápadu ochladí. Ochladenie by malo byť výrazné. Vo výške 1500 m n.m. by sa malo ochladiť aj o 10°C.

V priebehu piatka, kedy sa už budeme nachádzať v chladnejšom vzduchu začne klesať hranica sneženia. Tá sa z horských polôh zníži až na výšku zhruba 300 m n.m, no ochladenie dlho nevydrží.

Ako vidieť na ansámbly numerického modelu GFS, tak ku koncu roka sa črtá veľmi výrazné oteplenie.

